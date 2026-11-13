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Кушнер заявив про прогрес у переговорах і розкрив, про що домовився із Зеленським

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Кушнер заявив про прогрес у переговорах і розкрив, про що домовився із Зеленським
Зять Трампа: Ми домовилися з президентом Зеленським залишатися в тісному контакті
фото: скриншот з відео

Кушнер зауважив, що сторони домовилися залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер підбив підсумки мирних переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Х.

«Було докладено величезних зусиль, щоб відновити прямі переговори після багатомісячної перерви. Ми досягли значного прогресу в розумінні занепокоєнь обох сторін, визначенні можливих рішень та формуванні подальших кроків», – йдеться у повідомленні.

Кушнер зауважив, що сторони домовилися залучити європейських партнерів до наступного раунду переговорів, аби обговорити ширші питання післявоєнного врегулювання, зокрема європейську безпеку та територіальні питання між Україною і Росією. За його словами, тривале припинення бойових дій потребує надійних гарантій безпеки, механізмів запобігання конфліктам і взаємних зобов’язань щодо деескалації, які знизять ризик нових зіткнень.

«Ми домовилися з президентом Зеленським залишатися в тісному контакті з ним та його командою і ще раз підтвердили, що жодні ширші європейські домовленості щодо безпеки не будуть укладені без врахування занепокоєнь України щодо безпеки. Ми почнемо паралельно обговорювати ці взаємопов’язані питання, виходячи з того, що, окрім гуманітарних заходів, жодне рішення не буде остаточно ухвалено до досягнення всеосяжної угоди», – наголосив зять Трампа.

Кушнер також зазначив, що сторони працюють над підготовкою найбільшого за час війни обміну полоненими, який потенційно дасть змогу тисячам людей возз’єднатися зі своїми родинами.

«Ми сподіваємося найближчим часом оголосити напрямки переговорів, графік та додаткові деталі. Президент Трамп рішуче налаштований покласти край цій жахливій війні. Існують значні розбіжності, але нас надихає досягнутий прогрес. Ми докладемо всіх необхідних зусиль у дипломатичній роботі, щоб знайти прорив, який покладе край бойовим діям і створить основу для тривалого миру, суверенної, безпечної та процвітаючої України, а також більш стабільної Європи», – підсумував спецпредставник американського лідера.

Нагадаємо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, президент Володимир Зеленський підбив підсумки переговорів зі спецпредставниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, а також дипломатичних контактів протягом тижня.

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Теги: Джаред Кушнер переговори війна

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