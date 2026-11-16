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Зеленський повідомив про непрості переговори з США та Європою: що вирішили

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський повідомив про непрості переговори з США та Європою: що вирішили
Зеленський повідомив, що наступна зустріч відбудеться в Берліні в межах Коаліції охочих
фото: Офіс президента України

До розмови долучилися Віткофф і Кушнер, а європейські країни вперше були представлені повним складом майбутньої переговорної команди

Президент Володимир Зеленський повідомив про нову розмову переговорних команд України, США та європейських партнерів. За його словами, зустріч була непростою, однак сторони домовилися продовжити роботу над спільними кроками в переговорному процесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

«Сьогодні була ще одна розмова переговорних груп – української, американської і європейської – на рівні команд. Активно тривають дипломатичні процеси, і сподіваємось, що це буде недаремно», – зазначив Зеленський.

За словами президента, українська команда працює максимально конструктивно, адже мета України – гідне завершення війни та гарантована безпека держави.

До розмови з американського боку онлайн долучилися спеціальний посланець президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Європу вперше представили повним складом саме ті учасники, які мають представляти її на майбутніх переговорах із Росією.

Зокрема, у розмові взяли участь представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії та Польщі, а також представники Європейської комісії, Європейської ради та НАТО.

Зеленський повідомив, що наступна зустріч відбудеться в Берліні в межах Коаліції охочих. Там учасники планують напрацювати конкретні спільні кроки в переговорному процесі.

«Розмова була непроста, але результат є», – наголосив президент.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін поступово пом’якшує свою позицію щодо України. За словами американського лідера, очільник Кремля міг би займати значно жорсткішу позицію, однак натомість відступає від своїх вимог.

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Теги: Володимир Зеленський Стів Віткофф Джаред Кушнер війна переговори

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