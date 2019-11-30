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    Події в Україні

    Лідер Франції нагородив командувача ВМС України Воронченка орденом «За заслуги»

    • Розсилка
    Лідер Франції нагородив командувача ВМС України Воронченка орденом «За заслуги»
    Фото: Facebook ВМС ЗС України

    Національний орден «За заслуги» є другим за значущістю у Франції

    Президент Франції Еммануель Макрон нагородив командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка французьким національним орденом «За заслуги».

    Про це повідомляють Військово-морські сили України у Facebook.

    Орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

    «Національний орден «За заслуги», який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил» – сказав де Понсен.

    Воронченко назвав нагороду оцінкою діяльності всіх ВМС України.

    «Між нашими флотам підтримується плідна співпраця. Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-морські сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань», – підкреслив Воронченко.

    Нагадаємо, відомий українофоб віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой прокоментував звинувачення командувача ВМС України Ігоря Воронченка з приводу демонтованого на затриманих Росією кораблях обладнання.

    посол Еммануель Макрон президент ВМС
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