Лідер Франції нагородив командувача ВМС України Воронченка орденом «За заслуги»



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Фото: Facebook ВМС ЗС України

Національний орден «За заслуги» є другим за значущістю у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон нагородив командувача ВМС України адмірала Ігоря Воронченка французьким національним орденом «За заслуги».

Про це повідомляють Військово-морські сили України у Facebook.

Орден Воронченку вручив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в Одесі на борту корабля ВМС Франції Commandant Birot.

«Національний орден «За заслуги», який я мав честь щойно вручити особисто пану адміралу Ігору Воронченку є другим за значущістю у Франції. Президент Франції Еммануель Макрон особисто нагородив пана адмірала цим орденом і це свідчить про повагу, яку він має до українських Військово-морських сил» – сказав де Понсен.

Воронченко назвав нагороду оцінкою діяльності всіх ВМС України.

«Між нашими флотам підтримується плідна співпраця. Кожен захід корабля, це ще один крок для безпеки, яка має бути в цьому регіоні. Спільна участь в проведенні міжнародних навчань є одним з кроків, для того щоб Військово-морські сили як найшвидше набували сумісності зі стандартами Альянсу для спільного застосування і виконання завдань», – підкреслив Воронченко.

Нагадаємо, відомий українофоб віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой прокоментував звинувачення командувача ВМС України Ігоря Воронченка з приводу демонтованого на затриманих Росією кораблях обладнання.