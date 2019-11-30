Президент Венесуели Мадуро готується до можливих «провокацій» з боку США



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Він вважає, що треба захистити батьківщину від американського імперіалізму та колумбійської олігархії

Президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав Боліваріанські національні збройні сили зберігати пильність щодо військових дій і провокацій, які веде президент Колумбії Іван Дуке та США на кордоні між двома країнами.

Про це повідомляє Tele Sur з посиланням на заяву Мадуро.

Очільник Венесуели стверджує, що за допомогою провокацій вони хочуть відволікти увагу від народного повстання проти президента Колумбії Івана Дуке.

«Готовий захищати суверенітет батьківщини Венесуели», – сказав Мадуро міністру оборони Володимиру Падріні Лопесу.

Також президент Венесуели санкціонував доставку 13 тисяч гвинтівок у збройні структури і доручив просувати організацію робочого класу в основний склад Боліваріанської міліції.

Мадуро підкреслив, що треба неодмінно гарантувати мир, виробницво та прогрес у країні.

Нагадаємо, раніше Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.