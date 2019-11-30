Дипломат назвав «закон про кордон ДНР» ляпасом від Росії перед зустріччю в нормандському форматі



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Дипломат і радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв

Чекаємо на рішучу заяву України та міжнародних партнерів, – Єлісєєв

Прийняттям «закону про державний кордон «ДНР» Росія показала, що у неї своє бачення автономізації Донбасу.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив колишній посол України в Європейському союзі Костянтин Єлісєєв.

«Гучний ляпас РФ та її маріонеток напередодні Нормандського саміту. Своїм замовним рішенням про так званий «державний кордон ДНР» Москва дає зрозуміти, що у неї свій сценарій автономізації Донбасу. Чекаємо на рішучу заяву України та міжнародних партнерів», – йдеться в дописі Єлісєєва.

https://t.co/vuPstiWOMc Гучний ляпас РФ та її маріонеток напередодні Нормандського саміту. Своїм замовним рішенням про т.зв «державний кордон ДНР» Москва дає зрозуміти, що у неї свій сценарій автономізації Донбасу. Чекаємо на рішучу заяву України та міжн партнерів! — Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) November 29, 2019

Нагадаємо, дипломат і найвпливовіший зовнішньополітичний радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв, який після 28-річної дипломатичної кар’єри добровільно пішов з мністерства закордонних справ, нагадав теперішньому керівнику МЗС Вадиму Пристайку, що він теж був у команді Порошенка.