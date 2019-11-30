  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Дипломат назвав «закон про кордон ДНР» ляпасом від Росії перед зустріччю в нормандському форматі

    • Розсилка
    <span>Дипломат і радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв</span> - Дипломат назвав «закон про кордон ДНР» ляпасом від Росії перед зустріччю в нормандському форматі
    Дипломат і радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв

    Чекаємо на рішучу заяву України та міжнародних партнерів, – Єлісєєв

    Прийняттям «закону про державний кордон «ДНР» Росія показала, що у неї своє бачення автономізації Донбасу.

    Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив колишній посол України в Європейському союзі Костянтин Єлісєєв.

    «Гучний ляпас РФ та її маріонеток напередодні Нормандського саміту. Своїм замовним рішенням про так званий «державний кордон ДНР» Москва дає зрозуміти, що у неї свій сценарій автономізації Донбасу. Чекаємо на рішучу заяву України та міжнародних партнерів», – йдеться в дописі Єлісєєва.

    Нагадаємо, дипломат і найвпливовіший зовнішньополітичний радник експрезидента Порошенка Костянтин Єлісєєв, який після 28-річної дипломатичної кар’єри добровільно пішов з мністерства закордонних справ, нагадав теперішньому керівнику МЗС Вадиму Пристайку, що він теж був у команді Порошенка.

    МЗС Росія ДНР посол кордон Костянтин Єлісєєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ