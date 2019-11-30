Конгрес США офіційно запросив Трампа на слухання з імпічменту



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Президент США Дональд Трамп Фото: The White House

Листі до Трампа був надісланий Головою юридичного комітету Палати представників США у п’ятницю, 29 листопада

Голова юридичного комітету Палати представників США Джерролд Надлер поінформував президента Дональда Трампа про те, що той до 6 грудня має повідомити комітетові, чи його адвокат братиме участь у слуханнях щодо імпічменту.

Про це передає The Hill.

«Пишу вам для того, щоб визначити, чи ваш адвокат братиме участь у подальшому розслідуванні щодо імпічменту, – зазначив Надлер у листі до Трампа, надісланому у п’ятницю. – Зокрема, не пізніше 17:00 6 грудня 2019 року повідомите комітет, чи має намір ваш адвокат брати участь у розслідуванні і яку з привілеїв (визначених резолюцією Палати) при цьому використовуватиме».

У п’ятницю Надлер надіслав також листа представникові республіканців у юридичному комітету Дагу Коллінзу із запитанням – чи не бажає він розіслати повістки й запити щодо цієї справи. Надлер так само визначив для представника республіканців дедлайн для відповіді – 6 грудня.

Раніше голова комітету Палати представників з питань розвідки Адам Шифф повідомив законодавців-демократів про те, що очолюваний ним комітет готує звіт для юридичного комітету. «Піч час нашого розслідування ми з’ясували, що протягом багатьох місяців президент Трамп домагався іноземного втручання в наші вибори заради власної і політичної вигоди на шкоду нашим національним інтересам», – написав Шифф конгресменам.

У свою чергу, республіканці, за даними The Hill, надіслали запит Надлеру – чому він установлює дедлайни, ще навіть не отримавши звіт про розслідування від комітету з питань розвідки.

Як повідомлялося раніше, за словами Надлера він «написав президенту Трампу, нагадавши йому, що правила розслідування щодо імпічменту дозволяють президентові відвідувати слухання, а його адвокату – допитувати свідків». Ці «привілеї» передбачено резолюцією резолюцію про початок процедури імпічменту, яку Палата представників ухвалила 31 жовтня.

Юридичний комітет має ухвалити рішення, чи рекомендувати Палаті представників розгляд відповідних пунктів звинувачення, підготовлених комітетом з питань розвідки, для оголошення імпічменту Президента.