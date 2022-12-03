Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці (фото)

Дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну

Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

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«Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами», – написав він.

Як повідомлялося, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет.

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У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.