Литва передала Україні ще дві відремонтовані гаубиці (фото)
Дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну
Литва передала Україні ще дві відремонтовані самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
«Ще дві гаубиці PzH2000 відремонтовано та доставлено в Україну. Разом з боєприпасами», – написав він.
Як повідомлялося, Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет.
У середині жовтня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що у Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни.
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