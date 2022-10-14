Скільки високоточних ракет залишилося у Росії: Резніков оприлюднив дані

Глава Міноборони України заявляє, що Росія використала дві третини свого арсеналу високоточних ракет

У Росії наразі залишається понад 600 високоточних ракет різного типу проти понад 1800 на початку війни. Такі дані оприлюднив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор зменшує свої можливості щодо ураження військових об'єктів», – пише міністр.

За даними українського військового відомства, до початку війни РФ мала 900 ракет «Іскандерів» наземного базування, 500 ракет типу «Калібр» морського базування і 444 крилатих ракети повітряного базування типу Х-101 і Х-555.

Зараз у Росії залишилося:

124 ракети для «Іскандерів»;

272 «Калібри»;

213 крилатих ракет типу Х-101 та Х-555.

Додамо, що про скорочення запасів ракет у Росії також заявив голова РНБО Олексій Данілов. За його словами, їхня кількість скоротилася до 25-28% від кількості, яка була на 24 лютого.

Варто також зазначити, що лише цього тижня Росія випустила по Україні близько 150 ракет різного типу, намагаючись знищити критичну інфраструктуру країни.

Нагадаємо, міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в Росії закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.