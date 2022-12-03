Загарбників накриє «Буревій»: Міноборони показало нову ефективну зброю

«Буревій» – розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему «Ураган»

Міністерство оборони України показало відео із реактивною системою залпового вогню «Буревій». Це розробка українських конструкторів, покликана замінити радянську систему «Ураган».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«ЗСУ прогнозують, що російських загарбників накриє «Буревій», – ідеться у дописі під відео.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Міноборони також вказало переваги нової РЗСВ:

Сучасна цифрова система управління вогнем;

Удвічі економить час на виконання бойового завдання;

РСЗВ вдало працює по тилах окупантів

А ще в ній шасі від чеської компанії Tatra, потужний двигун, броньована кабіна, а також 4 «лапи», замість 2.

«Віримо, що цієї зими «Буревій» до окупантів «приходитиме» частіше, точніше і прямо по цілях», – підсумували в Міноборони.

Нагадаємо, триває 283-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступальні дії. Триває переміщення особового складу та військової техніки окупантів для комплектування підрозділів, що зазнали втрат. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Червонопопівка Луганської області та Соледар, Опитне, Невельське, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Як повідомлялося, у Чорному морі нині перебуває чотири російських кораблі-носії «Калібрів». Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.