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В Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів

Альона Боженко
glavcom.ua
В Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів
Скільки ракет залишилося у Росії
фото ілюстративне

Росія використовувала багато високоточних ракет для ураження наземних цілей по всій Україні

Росія продовжує завдавати масових ударів по Україні, але деякі міжнародні експерти з безпеки запевняють, що поставки зброї в країні закінчуються, особливо сучасних високоточних ракет. Про це йдеться у проєкті BBC Reality Check

Експерти зауважують, що Росія все частіше використовує ракети класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей, що може свідчити про нестачу більш відповідних боєприпасів.

«Ми знаємо – і російські командири (що відповідають за наземні операції) знають – що їхні запаси та боєприпаси закінчуються», – каже сер Джеремі Флемінг, голова британського розвідувального агентства GCHQ.

Росія використовувала багато високоточних ракет для ураження наземних цілей по всій Україні на початку війни, але влітку ці удари припинилися, а деякі західні чиновники з питань оборони заявили, що їхні запаси були суттєво вичерпані.

Докази вичерпання запасів ракет

В Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів фото 1

Російські ракетні запаси є суворо охоронюваною таємницею, і ми не знаємо, на яких матеріалах західні спецслужби базують свої оцінки, але є деякі підказки на знімках, отриманих після останніх атак.

На деяких фотографіях, опублікованих в Інтернеті, видно уламки ракет С-300. Це зброя, початково розроблена для ураження цілей у повітрі, а не на землі.

«Судячи з усього, ці ракети С-300 були перепрофільовані Росією для ураження наземних цілей.Ми уважно вивчили серію зображень, що поширюються в Інтернеті, і підтвердили три фотографії уламків на землі в Україні, які відповідають ракетам С-300 «земля-повітря», – йдеться в матеріалі.  

В Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів фото 2

Деякі експерти кажуть, що Росія перепрофілює ці боєприпаси, оскільки у Кремля закінчуються більш точні ракети.

«Я впевнена, що вони переглянули свої запаси, подивилися на свою здатність виробляти більше… і зрозуміли, що наступний найкращий спосіб досягти потрібного ефекту — перепрофілювати такі речі, як ракети С-300», — каже Луїза Джонс з британського  McKenzie Intelligence Services.

Використання Росією боєприпасів класу «земля-повітря» для ураження наземних цілей також можна пояснити оперативними обмеженнями, з якими стикаються її військово-повітряні сили над Україною. З самого початку вторгнення російські ВПС не змогли досягти переваги в повітрі.

Застосування протикорабельних ракет для обстрілів українських міст 

В Росії закінчуються ракети? Роз'яснення міжнародних експертів фото 3

За оцінками Пентагону, окупанти випустили близько 600 ракет за перші 11 днів від 24 лютого. Атаки тривали з землі, моря та повітря, причому більшість з безпечної території Росії.

Тип зброї Росії включає балістичні та крилаті ракети з пускових платформ «Іскандер», а також крилаті ракети «Калібр» з кораблів і підводних човнів, які дислокуються в Чорному морі.

Війська РФ застосовували й крилаті ракети авіаційного базування Х-101 і Х-555, а також ракети «Точка-У», які стали відомі після загибелі понад 50 людей на вокзалі Краматорська в квітні.

Після нападу на торговий центр у Кременчуці наприкінці червня, у результаті якого загинуло щонайменше 20 людей, стало зрозуміло, що використані ракети були або КН-22, або більш сучасний варіант, КН-32.

Це старіші ракети, початково призначені для ураження кораблів, а не наземних цілей, що ще більше посилило думку про те, що російські запаси сучасної зброї можуть закінчуватися.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ракет радянського зразка, наприклад, зенітних С-300, у Росії «ще трохи є», але їх набагато менше, ніж було спочатку вторгнення.

Теги: росія повітря окупанти земля зброя боєприпаси

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