Екологічна катастрофа: у Запоріжжі горіло підприємство вторсировини (фото)

Рятувальники гасили пожежу понад три години

Сьогодні, 13 вересня, у Запоріжжі спалахнула масштабна пожежа на території підприємства з прийому втор сировини. Горіли фасовані в брикети пластикові пляшки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Рятувальники гасили пожежу понад три години. Складність полягала в тому, що у районі виїзду не було джерела води, тож її довелося підвозити пожежними автоцистернами

Як зазначили у Головному управлінні ДСНС у Запорізькій області, повідомлення про пожежу на вулиці Зейській Заводського району надійшло о 22:56. Через велику кількість горючих матеріалів вогонь швидко розповсюдився по сировині, що спричинило інтенсивне виділення тепла.

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«Горілі фасовані брикети пластикових пляшок на площі 1000 кв.м. Лише для локалізації пожежі рятувальникам знадобилося 40 хвилин та залучення 13 одиниць техніки та 55 чоловік особового складу! За 2,5 години вдалось повністю локалізувати займання. Дякуємо нашим рятувальникам!», – йдеться у повідомленні.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування. «Майже все місто бачило дим та вдихало наслідки горіння на відкритому майданчику підприємства по переробці вторинної сировини. Горіння вторсировини протягом такого тривалого часу в густонаселеному місті може нести тяжкі наслідки, це локальна екологічна катастрофа. Здоров'я людей під загрозою!», – написав Старух.

Як повідомлялося, через наближення ЗСУ, окупанти на Запоріжжі почали панікувати. Також головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум».