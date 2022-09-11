У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа
Вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах
У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.
У місті та області була оголошена повітряна тривога.
За попередньою інформацією, вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах.
Також є інформація про пожежу та потерпілих.
Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.
Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.
Зараз немає офіційної інформації від влади.
Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.
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