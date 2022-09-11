Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа
У Дніпрі пролунав вибух і почалася пожежа
фото з відкритих джерел

Вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах

У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

У місті та області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах.

Також є інформація про пожежу та потерпілих.

Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.

Зараз немає офіційної інформації від влади. 

Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.

 

Теги: вибух Дніпро тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Харкові прозвучали вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
Сьогодні, 01:05
У Покровську прогриміли вибухи
У Покровську прогриміли вибухи
Вчора, 22:31
Українці з гумором реагують на тестування екстрених сповіщень 
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40

Події в Україні

Черги на виїзд – кілометрові: Гайдай заявив, що окупанти тікають з Луганська
Черги на виїзд – кілометрові: Гайдай заявив, що окупанти тікають з Луганська
У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа
У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа
ЗСУ у Балаклеї зняли плакат РФ, а під ним був пророчий вірш Шевченка (відео)
ЗСУ у Балаклеї зняли плакат РФ, а під ним був пророчий вірш Шевченка (відео)
У Харкові прогриміли вибухи
У Харкові прогриміли вибухи
У Покровську прогриміли вибухи
У Покровську прогриміли вибухи
Президент розповів про результати українського контрнаступу
Президент розповів про результати українського контрнаступу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
325K
«Все пішло наперекосяк»: московські депутати вимагають відставки Путіна
223K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
78K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів
68K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
50K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
42K
Українські війська взяли Ізюм

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту