У Дніпрі пролунали вибухи: розпочалася пожежа

У Дніпрі пролунав вибух і почалася пожежа

Вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах

У ніч проти 11 вересня у Дніпро пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві мешканці у соцмережах.

У місті та області була оголошена повітряна тривога.

За попередньою інформацією, вибух був настільки сильний, що у людей вибило вікна у квартирах.

Також є інформація про пожежу та потерпілих.

Наразі вдруге за ніч повітряна тривога оголошена у низці областей України.

Також з’явилася інформація про вибухи у Нікополі, Краматорську та Бахмуті.

Зараз немає офіційної інформації від влади.

Ввечері 10 вересня, в місті Покровськ (Донецька область) були чутні вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні завдали удару по Немишлянському та Індустріальному районах Харкова. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі цивільні. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що в Індустріальному районі міста було попередньо два прильоти.