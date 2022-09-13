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Окупанти на Запоріжжі панікують: ЗСУ близько

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти на Запоріжжі панікують: ЗСУ близько
На півдні українська армія готується звільняти міста та села 
фото: Генштаб

Після поразки на Харківщині рашисти непокояться, бо розуміють: прийшла їхня черга  

Уздовж усієї лінії зіткнення у Запорізькій області наростає концентрація української важкої техніки, ситуація напружена. Про це 13 вересня в ефірі пропагандистського «Першого каналу» заявив представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов. 

Напередодні стало відомо, що активний наступ ЗСУ і звільнення окупованих територій схоже зламали плани колаборантів на Запоріжжі, – вони вже відклали «референдум» про приєднання до РФ до «спокійніших часів». 

Тим часом на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя продовжує активно діяти рух опору. Днями партизани тимчасово окупованого Мелітополя звернулися до колаборантів із закликом здаватися

Партизани зазначають, що ім'я кожного зрадника їм відоме. І найближчим часом на всіх колаборантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

Нагадаємо, триває 202-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку та завдає вогневого ураження підрозділам наших військ, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, здійснює переміщення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

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Теги: армія рашисти черга Запоріжжя

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