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Головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Головний гауляйтер Запоріжжя визнав, що боїться проводити «референдум»
Гауляйтер Балицький назвав референдум «необхідною технічною формальністю»
фото з відкритих джерел

ЗСУ порушили плани окупантів про приєднання Запоріжжя

Активний наступ ЗСУ і звільнення окупованих територій схоже зламали плани колаборантів на Запоріжжі, – вони вже відклали «референдум» про приєднання до РФ до «спокійніших часів». Про це повідомив місцевий колаборант Євген Балицький у своєму Telegram-каналі.

При цьому він наголосив, що технічно Запоріжжя вже готове до проведення голосування. Ба більше, за словами гауляйтера, більша частина населення регіону підтримує входження до складу РФ.

«Референдум відбудеться, як тільки ми будемо остаточно готові щодо безпеки для мешканців Запорізької області. Остаточно впевнені в тому, що будь-хто охочий зможе комфортно та безпечно взяти участь у голосуванні», – заявив Балицький.

Він звернув увагу і на те, що Запорізька область вже підготовлена ​​до проведення голосування: «Дільниці обладнані, комісії сформовані. Немає сумнівів у тому, що процедура пройде чесно, відкрито та об'єктивно. Росія вже тут, і ми вже відчуваємо себе її частиною», – резюмував зрадник.

Нагадаємо, 8 вересня окупаційна влада Запоріжжя оголосила про підготовку до «референдуму»

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що нові так звані референдуми на окупованих територіях закриють для Російської Федерації можливість переговорів і з Україною, і з цивілізованим світом.

Читайте також: Референдуми скасовані? Росія анонсувала нові плани щодо окупованих територій
Теги: Запоріжжя референдум війна окупація

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