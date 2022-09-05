В окупованій Горлівці спалахула пожежа (відео)
Ймовірно горять склади окупантів
На Донеччині у тимчасово окупованій Горлівці спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Проте внаслідок чого сталося займання і де, не уточнюється.
Разом з тим у пабліках місцеві жителів повідомляли, що чули звуки вибухів та лунала повітряна тривога.
Також «Оперативний ЗСУ» повідомив, що у Горлівці палають склади окупантів. Офіційного підтвердження наразі немає.
Нагадаємо, на півдні українські воїни вразили: пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.
Також українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.
Коментарі — 0