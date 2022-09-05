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В окупованій Горлівці спалахула пожежа (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
В окупованій Горлівці спалахула пожежа (відео)
У Горлівці почалася пожежа
скріншот

Ймовірно горять склади окупантів

На Донеччині у тимчасово окупованій Горлівці спалахнула пожежа. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Проте внаслідок чого сталося займання і де, не уточнюється.

Разом з тим у пабліках місцеві жителів повідомляли, що чули звуки вибухів та лунала повітряна тривога. 

Також «Оперативний ЗСУ» повідомив, що у Горлівці палають склади окупантів. Офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, на півдні українські воїни вразили: пункт управління 35 армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах.

Також українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку. 

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