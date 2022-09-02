У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа (відео)

Наразі офіційної інформації про причину пожежі немає

У Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на своїх читачів.

Стовп чорного диму здіймається високо вгору над багатоповерхівками. Відомо, що пожежа виникла в районі метро «Славутич». Наразі офіційної інформації про причину пожежі немає.

Відомо, що у Києві повітряна тривога не була оголошена, інформація про вибухи також не надходила.

Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів скаржаться на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядає через завісу диму. Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.