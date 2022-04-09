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    Події в Україні

    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)

    Прикордонники вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник - Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Прикордонники вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник
    фото: Держприкордонслужби

    Ніхто з прикордонників через атаку не постраждав

    Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник був знищений. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

    «Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.

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    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)
    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)

    За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.

    Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.

    Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.

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    Теги: Харків росія окупанти Луганщина війна путін військові Україна президент будинок безпілотник окупація час #stoprussia Михайло Самусь
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    Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)