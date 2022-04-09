Луганщина: окупанти атакували позиції прикордонників дронами-камікадзе (фото)

Ніхто з прикордонників через атаку не постраждав

Російські окупанти атакували позиції прикордонників у Луганській області дронами-камікадзе. Ворожий безпілотник був знищений. Про це повідомляє пресцентр ДПСУ.

«Двоє українських прикордонників вогнем зі стрілецької зброї знищили безпілотник літакового типу, який атакував їхні позиції. Через декілька хвилин ще один дрон-камікадзе атакував позицію, де на той час не було військовослужбовців», – ідеться в повідомленні.

За інформацією відомства, ніхто з прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, російські військові продовжують обстрілювати Луганську область. Опівночі окупанти обстріляли Сєвєродоцецьк, внаслідок чого загорівся багатоповерховий житловий будинок.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.