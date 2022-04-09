Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст

Опівночі ворог завдав чергового удару по Сєвєродонецьку – спалахнула багатоповерхівка. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай уранці 9 квітня.

«Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька – зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється», – розповів Гайдай.

Нагадаємо, що упродовж минулого дня ворогом зруйновано 11 об’єктів, з яких вісім – житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.

Тим часом на фронті Луганщини і Донеччини відбито сім атак ворога – українські захисники знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збили два вертольоти та одну крилату ракету.

Російські окупанти продовжують знищення цивільної інфраструктури, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по залізничних вузлах та шляхах сполучень, станціях, житлових кварталах та місцях евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій.

Як повідомив російський політолог Андрій Піонтковський, до 9 травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків.