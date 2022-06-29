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    Події в Україні

    Луганщина: окупанти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою

    Лисичанськ під постійними обстрілами з боку російських окупантів - Луганщина: окупанти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою
    Лисичанськ під постійними обстрілами з боку російських окупантів
    фото: Сергій Гайдай/Facebook

    Бої тривають на околицях Лисичанська

    Російські окупанти намагаються постійно штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях, саме ж місто знаходиться під постійними обстрілами. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    Траса Лисичанськ - Бахмут через обстріли непроїзна, для завезення гуманітарних вантажів використовуються альтернативні шляхи.

    Гайдай повідомив, що сьогодні ворожа авіабомба влучила у склади з гуманітарною допомогою. «Майже зруйновано ангари та пошкоджено транспорт. Без жертв», – розповів він.

    Наразі в Лисичанську залишається близько 15 тисяч мирних мешканців. Триває «тиха» евакуація.

    «Депортацією ми не займаємося. Перш за все безпека людей, і іноді евакуацію доводиться зупиняти. З 24 лютого під час евакуації ми не втратили жодної людини», – зазначив Гайдай.

    Як інформував Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні, ворог за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка, Сіверськ та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: окупанти скинули авіабомбу на склади з гумдопомогою