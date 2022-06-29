З'явилося моторошне відео влучання ракети у багатоповерхівку у Миколаєві

У мережі з’явилося відео сьогоднішьного ракетного удару по будинку в Миколаєві

На кадрах можна також почути потужний звук, який з'явився після попадання у п'ятиповерхівку

Сьогодні зранку російські війська влучили ракетою в житловий будинок в Миколаєві, забравши життя 5 людей. У мережі з'явилося відео моменту цього ракетного удару.

Моторошні кадри поширюють у телеграм-каналах. На відео видно момент «прильоту» ворожої ракети по багатоповерхівці. Внаслідок удару верхні поверхи житлового будинку зруйновані повністю. Після влучання вверх здійнявся стовп пилу. На кадрах можна також почути потужний звук, який з'явився після попадання у п'ятиповерхівку.

Нагадаємо, Миколаїв постійно обстрілюється російськими окупантами.

Так, учора, 28 червня, вранці у Миколаєві прогриміли вибухи. Спочатку мешканці міста почули звуки вибухів, а лише після цього у обласному центрі увімкнули повітряну тривогу.

Ранкові вибухи, які чули мешканці Миколаєва, стали наслідком ракетної атаки російських загарбників. Противник випустив по місту більше 10 ракет.

Сьогодні, 29 червня, Миколаїв також був обстріляний.