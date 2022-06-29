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    Події в Україні

    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)

    Тіло шестирічної дівчинки знайшли під завалами будинку в Очакові - Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)

    Тіло шестирічної дівчинки знайшли під завалами будинку в Очакові

    фото: Микола Кулеба/Facebook

    Рашисти вбивають невинних українських дітей

    Внаслідок ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області 28 червня загинула шестирічна дівчинка. Її тіло було виявлено під час розбору завалів житлових будинків. Про це повідомив колишній Уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021 рр.) на своїй сторінці у Facebook.

    Він оприлюднив фото дитини під завалами.

    «Ця 6-річна дівчинка мирно спала, коли зранку рашисти обстріляли Очаків…» – написав Кулеба.

    Він зазначив, що це фото має бути усюди. «Путін і рашисти мають відповісти за кожну смерть невинної дитини», – підкреслив Кулеба.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу Очакова загинуло двоє людей, серед них дитина шести років, ще шестеро отримали поранення. Обстріл стався 28 червня о 5-й годині ранку.

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    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)
    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)

    Були прямі влучання по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.

    Теги: росія окупанти діти війна вбивство смерть Україна окупація #stoprussia
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    Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)