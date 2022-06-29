Обстріл Очакова: окупанти вбили дитину, яка мирно спала (фото)

Рашисти вбивають невинних українських дітей

Внаслідок ворожого обстрілу Очакова Миколаївської області 28 червня загинула шестирічна дівчинка. Її тіло було виявлено під час розбору завалів житлових будинків. Про це повідомив колишній Уповноважений президента України з прав дитини (2014-2021 рр.) на своїй сторінці у Facebook.

Він оприлюднив фото дитини під завалами.

«Ця 6-річна дівчинка мирно спала, коли зранку рашисти обстріляли Очаків…» – написав Кулеба.

Він зазначив, що це фото має бути усюди. «Путін і рашисти мають відповісти за кожну смерть невинної дитини», – підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Очакова загинуло двоє людей, серед них дитина шести років, ще шестеро отримали поранення. Обстріл стався 28 червня о 5-й годині ранку.

Були прямі влучання по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у житлові будівлі. У деяких районах відсутнє водо-, газо- та енергопостачання та інтернет.