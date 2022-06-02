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  4. Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
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    Події в Україні

    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)

    У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями - Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    Внаслідок обстрілів щодня область втрачає 50-60 будинків

    У Луганській області на сєверодонецькому «Азоті» окупанти пошкодили склад із метанолом, в Лисичанську влучили в лікарню. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

    «Наші військові стримують ворога, тому той продовжує нищити інфраструктуру і промисловість Сєверодонецька. Росіяни роблять все, щоб потім можна було заявити про відсутність можливості відновлення. Вони за вісім років жодної копійки не вклали у відбудову окупованої в 2014 році частини Луганщини, не збираються і зараз. Тому й руйнують. Вчора зранку вони декілька разів цілили по об’єднанню «Азот». Влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Їм не потрібні школи, лікарні, заводи та робочі місця на них. На жаль, це ще не всі зрозуміли. Росіяни просто нищать та грабують нашу область. Зі злістю, бо самі, сидячі на газовій трубі, не мають вдома майже нічого, що для українця є повсякденністю», – зазначив Гайдай.

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    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)
    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)

    Очільник регіону повідомив про чергові руйнування житлового фонду. «Пошкоджено ще 52 будинки. Тобто ще понад 50 сімей, а з урахуванням багатоповерхівок – значно більше, залишилися без даху. 50-60 будинків область втрачає щодня. У селах і селищах, як штурмують росіяни, житло вигорає вулицями», - написав Гайдай.

    Тож, за 1 червня в Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєверодонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.

    «У Сєверодонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка», – йдеться у повідомленні.

    Гайдай нагадує, що за минулу добу відбито тринадцять атак ворога на Донбасі, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу «Орлан-10».

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна промисловість військові Україна окупація Сергій Гайдай #stoprussia
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    Луганщина: ворог пошкодив склад із метанолом на «Азоті» (фото)