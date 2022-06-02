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    Події в Україні

    Рашисти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині – радник мера

    Рашисти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині – радник мера
    фото з відкритих джерел

    Уночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про «облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів»

    Росіяни готуються вчергове обстріляти освітні заклади Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

    Як зазначається, вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про «облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів» в Донецькій області.

    «Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області. А саме:

    • Краматорськ: машинобудівний коледж, загальноосвітні школи #10 та #16
    • Слов’янськ. Машинобудівний ліцей.

    Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги», – наголосив Андрющенко.

    Нагадаємо, у ніч на 31 травня російські окупанти завдали авіаудару у Слов'янську на Донеччині. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, шестеро поранені.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Донеччина обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині – радник мера