Рашисти готують обстріли освітніх закладів на Донеччині – радник мера

Уночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про «облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів»

Росіяни готуються вчергове обстріляти освітні заклади Донецької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як зазначається, вночі з’явились масові повідомлення в російських пабліках про «облаштування вогневих позицій Нацбатальйонів» в Донецькій області.

«Росіяни готують черговий обстріл освітніх закладів в Донецькій області. А саме:

Краматорськ: машинобудівний коледж, загальноосвітні школи #10 та #16

Слов’янськ. Машинобудівний ліцей.

Будьте пильні. Прийміть всі заходи щодо безпеки та не ігноруйте повідомлення про тривоги», – наголосив Андрющенко.

Нагадаємо, у ніч на 31 травня російські окупанти завдали авіаудару у Слов'янську на Донеччині. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє людей, шестеро поранені.