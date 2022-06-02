Окупанти почали задіювати в Україні безпілотники рятувальних служб: своїх не вистачає

ЗСУ масово знищують бойову техніку росіян

Українські військові нещадно знищують російські безпілотники. Через це окупанти почали задіювати навіть ті, які належать МНС. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито тринадцять атак ворога, знищено два танки, шість артилерійських систем, вісім бойових броньованих машин та чотири ворожих автомобілі. Підрозділи протиповітряної оборони збили сім БПлА типу «Орлан-10».

«Безпілотні літальні апарати ворог продовжує втрачати на всіх напрямках. Противник вже задіює безпілотники навіть МНС Російської Федерації», – зазначили в Генштабі.

За повідомленням Генштабу, високоточний безпілотник «Куб-БЛА» «приземлили» воїни 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Апарат розроблено концерном «Калашніков» і вперше представлений у 2019 році. Він може зависати в повітрі й атакувати ціль вертикальним пікіруванням.

«Куб» ще називають дроном-камікадзе, після запуску він не повертається до оператора, а вражає ціль або пікіруванням, або опускається на парашуті, чекає потрібного моменту й вибухає.

Тим часом, США планують надати Україні безпілотники, здатні переносити вісім ракет.

Нагадаємо, що самі Сполучені Штати офіційно підтвердили надання Україні сучасніших за М270 ракетних систем залпового вогню Himars із бойовими боєприпасами. Також міноборони Литви домовилося про купівлю Байрактару для України.