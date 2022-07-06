Луганщина: вороги будуть розвивати наступ на два міста

Бахмут та Слов‘янськ – мета окупантів

Станом на вечір 6 липня Луганщина на 100% не окупована. Тривають бої на околицях області. Окупанти продовжують нести втрати. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Бійці витримали, не витримав бетон. Росіяни понад чотири місяці намагаються оволодіти Луганщиною. Наші захисники відходили лише, коли триматися вже не було за що. Бо орки на полі бою перемогти не могли, тому випалювали Луганську землю. За понад чотири місяці росіяни змогли просунутися, за допомогою артилерії, на 30 км території області», – повідомив він.

На окупованих територіях в глибокому тилу продовжують відбуватися «хлопки», орки чують «голосні звуки».

Складів з боєкомплектами в рашистів стає менше з кожним днем.

До слова, ЗСУ відкинули рашистів із траси Бахмут-Лисичанськ – Гайдай.

Нагадаємо, ЗСУ просуваються на кількох напрямках: президент про успіхи на фронті (відеозвернення).

Читайте також: