ЗСУ відкинули рашистів із траси Бахмут-Лисичанськ – Гайдай

За час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених

Збройні сили України стримують окупантів на межі Луганської та Донецької областей. Українські бійці відбили спробу рашистів перерізати трасу Бахмут-Лисичанськ. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

«Росіяни щодня отримують наказ просуватися далі, не завжди його виконують, бо втрати в особовому складі дуже значні. Про це зізнаються і полонені, і ті, хто спілкується з населенням в Лисичанську та Сєвєродонецьку», – написав Гайдай.

За його словами, тільки за час штурму Лисичанська у ворога тисячі загиблих і поранених.

«Так, сил і засобів в них на порядок більше, але українська армія краще підготовлена та вмотивована. З’явиться більше далекобійної зброї - перевага ворога в особовому складі буде нівельована. Вчора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут-Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти», – інформує Гайдай.

Він також зазначив, що поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів. «Завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, триває 133-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Українські захисники відбили штурм окупантів на Слов’янському, Краматорському та Бахмутському напрямках.

Як повідомлялося, російські війська готують наступ на два міста на Донбасі.

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