  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський
рус
    Події в Україні

    В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський

    Українцям необхідна базова безпека - В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський

    Українцям необхідна базова безпека

    фото: Офіс Президента

    Авіацію більше не чекаємо

    Володимир Зеленський заявив, що безпека неба – пріоритетна. Водночас Україна вже не очікує на ту чи іншу авіацію. Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з Міхолом Мартіном – прем'єром Ірландії.

    Український лідер розповів, що Україна розраховує на прибуття потужних систем протиповітряної оборони.

    «Те, що ми просимо як перший пріоритет, як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все-таки – безпека неба. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію. Але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження (наразі теоретично), але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем ППО», – заявив Зеленський.

    Президент додав, що це додасть змогу жінкам та дітям повернутися додому. Зеленський наголосив: Україна вже давно сповістила партнерів, яких систем та в якій кількості потребує.

    Володимир Зеленський прокоментував повітряні тривоги, які упродовж минулих днів чули українці. Зеленський наголосив, що Росія робить усе, аби навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор.

    Нагадаємо, днями стало відомо, що США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars.

    До слова, увечері 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна українці Володимир Зеленський Україна президент окупація безпека #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський