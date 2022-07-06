В Україну прибуде потужна система протиповітряної оборони – Зеленський

Авіацію більше не чекаємо

Володимир Зеленський заявив, що безпека неба – пріоритетна. Водночас Україна вже не очікує на ту чи іншу авіацію. Відповідну заяву Зеленський зробив під час брифінгу з Міхолом Мартіном – прем'єром Ірландії.

Український лідер розповів, що Україна розраховує на прибуття потужних систем протиповітряної оборони.

«Те, що ми просимо як перший пріоритет, як би не розгорталася війна на полі бою, але пріоритет все-таки – безпека неба. Вже ніхто не чекає на ту чи іншу авіацію. Але ми всі розраховуємо і маємо підтвердження (наразі теоретично), але розраховуємо на прибуття в Україну потужних систем ППО», – заявив Зеленський.

Президент додав, що це додасть змогу жінкам та дітям повернутися додому. Зеленський наголосив: Україна вже давно сповістила партнерів, яких систем та в якій кількості потребує.

Володимир Зеленський прокоментував повітряні тривоги, які упродовж минулих днів чули українці. Зеленський наголосив, що Росія робить усе, аби навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор.

Нагадаємо, днями стало відомо, що США дають Україні дві системи ППО Nasams і снаряди для Himars.

До слова, увечері 26 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що країни-партнери можуть невдовзі надати Україні потужні системи протиповітряної оборони. Вже є відповідні домовленості.

Читайте також: