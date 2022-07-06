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    Події в Україні

    Ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені

    Внаслідок обстрілу в&nbsp;складських приміщеннях почалася пожежа - Ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені
    Внаслідок обстрілу в складських приміщеннях почалася пожежа
    фото ілюстративне

    Постраждали троє цивільних

    Російські загарбники вдарили по Покровській громаді Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали троє людей. Про це повідомляє голова облради Микола Лукашук в Telegram.

    «Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. За попередніми даними, є троє поранених цивільних, один з яких – працівник підприємства. Але інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється», – йдеться в повідомленні.

    Зараз людям надають медичну допомогу. В складських приміщеннях почалася пожежа, яку нині ліквідовують. Масштаби руйнувань з‘ясовуються.

    Крім цього, сьогодні весь день під обстрілами Криворізький район. Окупанти гатили по Зеленодольській, Апостолівській, Нивотрудівській, Широківській громадах.

    «По Широкому били з «Ураганів». Внаслідок обстрілів в Шестірні пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сонячні панелі. У селищі перебито лінії газо- та електропостачання. Нині тривають роботи з відновлення», – додав Лукашук.

    Через обстріли на околицях Нивотрудівської громади сталася пожежа на полі пшениці (близько 15 га). У Криворізькому районі минулося без постраждалих та загиблих.

    Нагадаємо, триває 133 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник намагається покращити тактичне положення та встановити повний контроль над дорогою Бахмут – Лисичанськ. На Краматорському напрямку ворог намагається захопити н.п. Верхньокам'янське та Григорівка.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Ворог обстріляв Дніпропетровщину касетними боєприпасами: є поранені