Луганщина: бійці ЗСУ відбили шість атак ворога

Окупанти намагаються прорватися до великих міст Донеччини

Російські загарбники вкотре відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським. Аби виконати завдання, ворог все частіше відправляє в атаку штурмові групи та застосовує авіацію. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай.

«Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів. На жаль, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав і на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам’янським», – йдеться в повідомленні.

Гайдай зазначив, що окупанти тиснуть з усіх боків фронту, аби прорватися до великих міст Донеччини. Однак вже декілька тижнів ЗСУ тримають їх майже на одному місці.

У Сєвєродонецьку все ще відсутні вода, газ та світло. Строки відновлення критичної інфраструктури вже неодноразово переносили, проте не в змозі перенести початок навчального року.

«Оголосили про роботу чотирьох шкіл. Втім, дітей назбирали лише на одну – близько 500 осіб. Слід зазначити, що до російського вторгнення учні міста отримували знання у 20 школах, в багатьох з яких не знаходилось вільних місць», – додав очільник ОВА.

До слова, триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.