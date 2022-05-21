Як Росія депортує мешканців окупованого Маріуполя (відео)

Окупанти пдають автобуси і оголошують про «евакуацію» маріупольців

Страшний злочин Росії зафіксовано на відео

У соцмережі вперше з’явилося відео, як російські окупанти проводять депортацію мирних мешканців окупованого Маріуполя до РФ. Відео оприлюднив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на Росію. Російські військові та «офіційні волонтери» блокують будь-які спроби покинути місце та відмовитись від «евакуації», – розповів радник мера Маріуполя.

Андрющенко також повідомив, що 20 травня з Маріуполя до фільтраційного табору в Безимянне доставлено 416 маріупольців, зокрема, 46 дітей.

Із с. Безимянне після фільтрації депортовано до Росії 512 людей. Місце спрямування з залізничного вокзалу у м. Таганрог встановлюється.

«Працюємо над шляхами повернення маріупольців додому через дружні країни з Росії», – додав радник мера Маріуполя.

Як повідомлялося, російські окупанти масово вивозять чоловіків з розбомбленого Маріуполя. Їх насильно тримають у фільтраційні табори, де готують до мобілізації у так звану «армію ДНР».

Відомо, що майже 95 тисяч депортованих маріупольців утримуються на території Росії у спеціальних таборах. Чиновники диктатора Путіна виконують наказ Кремля розвести їх по Росії.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому Росія масово депортує українців.

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