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    Події в Україні

    Окупаційна влада видала наказ про депортацію жителів Мелітополя, – мер

    За останній тиждень рашисти на Запорізькому напрямку не просунулись ні на метр - Окупаційна влада видала наказ про депортацію жителів Мелітополя, – мер
    За останній тиждень рашисти на Запорізькому напрямку не просунулись ні на метр
    фото ілюстративне

    У черзі на евакуацію з міста чекають більше 800 людей

    Рашисти можуть депортувати мешканців Мелітополя за проукраїнську позицію. Відновідний «наказ» вже видали гауляйтери. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

    «Псевдовлада видала наказ про депортацію мешканців тимчасово окупованого Мелітополя за проукраїнську позицію. Гауляйтери переймають модель сталіна з депортації у 1944 році кримськотатарського населення», – йдеться в повідомленні.

    У черзі на евакуацію з Мелітополя чекають більше 800 людей.

    Крім того, Федоров зазначив, що ЗСУ зупинили наступ російської армії. За останній тиждень рашисти на Запорізькому напрямку не просунулись ні на метр.

    Раніше повідомлялося, що мелітопольці не можуть виїхати з одного з найбільших районів міста. Окупанти заблокували в'їзд та виїзд. До цього стало відомо, що російські війська після переміщують техніку у житлові квартали Мелітополя.

    Загалом ситуація у Мелітополі тривожна. Окупанти бояться наступу українських військ, тому блокують виїзди.

    До слова, триває 144-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Ворог провів кілька невдалих штурмів на Донбасі.

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    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна наказ Україна окупація #stoprussia Іван Федоров
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    Окупаційна влада видала наказ про депортацію жителів Мелітополя, – мер