Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 8 серпня

Рашисти вдарили по військових об’єктах Вінниччини

Відносно спокійно ніч на 8 серпня минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Київщині та Житомирщині.

Рашисти вдарили по Луганщині сімома ракетами. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Миколаївщини. Вчора ввечері окупанти атакували військові об’єкти Вінниччини. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Вінниччина

Вчора ввечері – прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Детальна інформація щодо наслідків та постраждалих уточнюються.

Сумщина

Вчора росіяни обстріляли п'ять прикордонних громад області. Ввечері відбувся обстріл із різних видів зброї Середино-Будської громади. Вирувала пожежа. Дані щодо постраждалих та руйнувань уточнюються. Також були обстріли Буринської та Есманьської громад. Без постраждалих.

Дніпропетровщина

Ворог знову обстріляв Нікопольський та Криворізький райони. Нікопольський атакували тричі за ніч. По Марганецькій громаді ударили з «Градів». Минулося без постраждалих. У Червоногригорівську громаду прилетіли дві ракети, пошкоджені приміщення, обладнання та транспорт аграрної компанії. Понівечені дев'ять приватних будинків. Люди не постраждали.

Зеленодольську громаду Криворізького району ворог обстріляв зі ствольної артилерії. Без жертв та руйнувань.

Харківщина

Вчора ввечері внаслідок обстрілів окупантів сталася пожежа адміністративної будівлі в Київському районі Харкова. Без постраждалих. Руйнування та тип снарядів встановлюється. Одна з ракет вночі влучила в смт Печеніги Чугуївського району. В приватному будинку, який зазнав руйнувань після удару, загинула 72 річна жінка.

Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів. Протягом доби росіяни із артилерії обстрілювали Богодухівський, Ізюмський, Харківський, Чугуївський райони. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок обстрілів чотири людини отримали поранення та були госпіталізовані, в Черкаських Тишках одна людина загинула.

Луганщина

За ніч, що минула, росіяни вдарили по наших позиціях сімома ракетами, завдали два авіаудари, 11 разів вели обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму долучалися танкові війська. Для покращення тактичного положення противник вчергове намагався організувати наступ в районі Верхньокам’янського, однак вкотре відійшов. Як і ще за чотирма напрямками – кожна із цих спроб проломити оборону наших збройних сил була невдалою: росіяни вимушені були відступити зі значними втратами.

Поблизу чотирьох населених пунктів також виявлені та знешкоджені розвідувальні групи ворога.

Донеччина

За добу обстріляні Авдіївка, Слов’янськ, Бахмут, Вугледар, Селидове, Селидове та інші населені пункти Пошкоджено 23 приватні житлові будинкм, п'ять багатоповерхівок, шість гаражів, склад и бокс Авдіївського коксохімічного заводу. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Евакуація триває. За добу по області п'ять загиблих, 17 поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв околиці міста Миколаїв, попередньо – без жертв та постраждалих. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється. Сьогодні зранку – обстріли поза межами сіл Червона Долина, Поляна, Широке Широківської громади. Постраждалих немає.

Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Так, зранку, орієнтовно о 04:25, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. Детальна інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.

Херсонщина

Ситуація в області залишається напруженою. Окупанти розповідають про проведення референдуму, активно працюють російські та колоборантські телеканали і газети. У Бериславському та Каховському районах ситуація критична, все більше людей вимушені жити у погребах, окупанти намагаються поновити свої втрачені позиції і нещадно обстрілюють вже деокуповані села. Все більше надходить повідомлень щодо замінованих об’єктів.

Триває 166-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести наступ на Донеччині, але безуспішно. Ворог продовжує ведення розвідки, не жаліючи особового складу. Розвідувальні групи противника були виявлені та знешкоджені в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут та Яковлівка. Противник намагався вести штурмові дії неподалік Бахмута, Зайцевого, Яковлівки та Вершини, успіху не мав, відійшов.