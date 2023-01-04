Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Співголова громадської ініціативи «Права справа»

На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»

glavcom.ua
Росіяни у великій кількості потрапляють в полон
фото з відкритих джерел

На Сватівському напрямку ситуація для ворога, м'яко кажучи, неприємна

У 2022 році Україна умовно пройшла три фази війни: від пасивної оборони у лютому-березні до активної оборони з квітня і початку контрнаступу в липні. Які перспективи продовження бойових дій у 2023 році? Та де можна чекати нового прориву? ЗСУ поступово перехоплюють оперативно-статегічну ініціативу на сході – в Луганській і Донецькій областях.

Тяжкі бої, втрати та надзусилля далися взнаки і принесли результат – нам вдалося деокупувати 40% захопленої території і звільнити від ворога понад 2000 населених пунктів. Зараз є позитив у просуванні в Луганської області і «нависання» з подальшою можливістю деокупації Запорізької області. І це теж визнається російською стороною.

Також вважаю позитивним моментом і те, що половина Донецької області досі перебуває під контролем ЗСУ, а спроби росії переломити ситуацію завершилися військовою та політичною поразкою.

ЗСУ перехоплюють ініціативу на сході: на найскладнішому Бахмутському відтинку лінію боїв стабілізовано, а в районі Сватового і Кремінної на Луганщині росіяни опинились у важкій для себе ситуації.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, найбільш складною ситуація залишається на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх солдатів намагається просуватися вперед, але підрозділи Сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ.

Наразі ситуація в районі Бахмута стабілізована. Ба більше – ворога вдалося вичавити з міської забудови. Місто і шляхи сполучення з ним повністю контролюються ЗСУ, і передумов для оперативного оточення чи виведення українського військового контингенту з нього немає абсолютно.

Водночас ситуація в Авдіївці – складна, але контрольована.

Це – укріпрайон, який будувався з 2014 року. Тобто Донецький напрямок ми контролюємо повністю, і у росіян є інколи лише просування на тактичному рівні від кількох сот метрів до трьох кілометрів. Отже, подальше просування окупантів буде дуже проблематичним.

В Луганській області варто відзначити позитивні зрушення в районі Кремінної та Сватового.

Там створюються передумови для наступального розвитку подій і відрізання російського угруповання від шляхів постачання ресурсів для 50-тисячного угруповання, з якого найбільш боєздатного нараховується до 15 тисяч «багнетів». Разом з тим на Сватівському напрямку ситуація для ворога, м'яко кажучи, неприємна.

Саме з цим пов'язана передислокація у район Сватове – Кремінна на Луганщині 76-ї ДШД з-під Пскова, яка у росіян вважається найбільш боєздатною і технічно оснащеною. Проте навряд чи чергова спроба переломити ситуацію в свій бік вийде вдалою для окупантів.

На відміну від ворога, який, на наше щастя, діє за лекалами Радянської армії, ЗСУ воюють по-сучасному, мобільно, завдаючи влучних точкових ударів, насамперед по шляхах постачання ворога. Знекровлюючи його таким чином і примушуючи відходити.

Нагадаю, лицарі з 28-ї бригади ЗСУ виявили і знищили на Бахмутському напрямку (Донеччина) прихований вогневий опорний пункт росіян: об'єкт висадили в повітря.

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони Бахмут наступ Позитив ворог втрати Щастя місто повітря Україна Міноборони РФ Донеччина війна росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соловйов не уточнив, за що вмирають в Україні російські окупанти
Пропагандист Соловйов переконує росіян йти на смерть: потрапите у рай
2 сiчня, 17:39
фото з відкритих джерел
Прем'єр Японії заявив про «переломну точку в історії» через війну в Україні
Сьогодні, 14:49
Непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії
Британська розвідка: втрати окупантів у Макіївці свідчать про непрофесійність РФ
Сьогодні, 08:56

Дмитро Снєгирьов

На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»
На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»
Передача Україні наступального озброєння і нових ракет для Himars пришвидчать деокупацію територій
Передача Україні наступального озброєння і нових ракет для Himars пришвидчать деокупацію територій
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо
Україна може інтегруватись в загальну мережу ППО: Захід змінює риторику щодо передачі ЗРК Patriot
Україна може інтегруватись в загальну мережу ППО: Захід змінює риторику щодо передачі ЗРК Patriot
РФ ховає ракетоносці від українських дронів. Про що це свідчить
РФ ховає ракетоносці від українських дронів. Про що це свідчить
Україна потребує авіації для контрнаступу: чи є шанси отримати F-16 від партнерів?
Україна потребує авіації для контрнаступу: чи є шанси отримати F-16 від партнерів?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
37K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
25K
Енергетики показали підстанцію, знищену російською ракетою (відео)
12K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ
9848
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
8867
Противник намагається взяти під повний контроль дві області – Генштаб

Новини

Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
Вчора, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59
Окупанти атакували Запорізьку область: є загиблий та поранені
1 сiчня, 17:39

Прес-релізи

Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
Фонд держмайна оголосив перші орендні аукціони на 2023 рік. Стартові ціни від 15 грн
28 грудня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту