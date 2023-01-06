Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Луганщині росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих, підозрюють у допомозі ЗСУ

Олександра Садова
glavcom.ua
На Луганщині росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих, підозрюють у допомозі ЗСУ
фото з відкритих джерел

Особлива увага приділяється особам, у яких у контактах є номери абонентів українських операторів зв’язку

Російські окупанти посилили перевірки місцевого населення у Старобільську Луганської області. Загабники підозрюють, що люди допомагають ЗСУ. Про це повідомила Луганська ОВА.

«Перевірки, які відбулися в Половинкиному та Титарівці, досягли Старобільська. У зв’язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, окупанти посилили в місті адміністративний та контррозвідувальний режими», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни дуже уважно перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких у контактах є номери абонентів українських операторів зв’язку.

Також триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Банківські установи, що діють там, вимагають для оформлення платіжних карток виключно паспорти російської федерації.

Крім того, за інформацією ОВА, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Куземівки, Новоселівського та Стельмахівки, а на Лиманському напрямку – Макіївку, Площанку, Кузьмине та Діброву.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також протягом доби захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, російські окупанти заблокували для фільтраційних заходів село Половинкине на тимчасово окупованій території Луганської області.

Окупанти взяли село в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення.

Відомо, що в результаті заходів уже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.

Раніше повідомлялося, що у Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів. 

Читайте також: На Луганщині 15 тисяч окупантів можуть опинитись у «котлі»
Теги: Луганщина окупанти росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупаційна влада змушена була визнати факт знищення автотранспорту і особового складу загарбників
ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині: що відомо
2 сiчня, 20:08
Російські сили продовжують накопичувати техніку та сили
Окупанти готуються до рішучого наступу на Луганщині – ISW
29 грудня, 2022, 05:31
На Луганщині тривають запеклі бої за ключову трасу області – британська розвідка
На Луганщині тривають запеклі бої за ключову трасу області – британська розвідка
2 сiчня, 08:55

Події в Україні

Херсон увесь ранок під обстрілом: очевидці повідомляють про постраждалих
Херсон увесь ранок під обстрілом: очевидці повідомляють про постраждалих
На Луганщині росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих, підозрюють у допомозі ЗСУ
На Луганщині росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих, підозрюють у допомозі ЗСУ
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
ЗСУ повідомили, де ворог концентрує основні зусилля
ЗСУ повідомили, де ворог концентрує основні зусилля
Пожежа в ліцеї, поранений пенсіонер: наслідки ворожої атаки на Харківщину (фото)
Пожежа в ліцеї, поранений пенсіонер: наслідки ворожої атаки на Харківщину (фото)
Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки
Що залишилося від Бахмута після пів року боїв: супутникові знімки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Українські церкви переходять на новий календар: які зміни відбудуться
25K
А тепер Почаїв. Забужко закликала до подальшого звільнення України від Московської церкви
20K
Замах на Шефіра. Суд поставив крапку в історії із обстріляним авто
16K
Фантастичне явище у небі над Києвом: яку має назву та що означає (фото)
12K
Переворот у Лаврі: хто тепер господар? Інтерв’ю з керівником Києво-Печерського заповідника
9829
Митрополит Павло влаштував демарш під час передачі лаврських храмів державі

Новини

ЗСУ збили ворожі літак та гелікоптер і відбили всі атаки окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Вчора, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту