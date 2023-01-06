На Луганщині росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих, підозрюють у допомозі ЗСУ

Особлива увага приділяється особам, у яких у контактах є номери абонентів українських операторів зв’язку

Російські окупанти посилили перевірки місцевого населення у Старобільську Луганської області. Загабники підозрюють, що люди допомагають ЗСУ. Про це повідомила Луганська ОВА.

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«Перевірки, які відбулися в Половинкиному та Титарівці, досягли Старобільська. У зв’язку з високою ефективністю засобів вогневого ураження Сил оборони, окупанти посилили в місті адміністративний та контррозвідувальний режими», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, росіяни дуже уважно перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких у контактах є номери абонентів українських операторів зв’язку.

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Також триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Банківські установи, що діють там, вимагають для оформлення платіжних карток виключно паспорти російської федерації.

Крім того, за інформацією ОВА, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Макіївки і Площанки.

На Куп’янському напрямку росіяни обстрілювали райони Куземівки, Новоселівського та Стельмахівки, а на Лиманському напрямку – Макіївку, Площанку, Кузьмине та Діброву.

Авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження ворога, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також протягом доби захисники збили ворожий літак Су-25 та гелікоптер Мі-8.

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Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Нагадаємо, російські окупанти заблокували для фільтраційних заходів село Половинкине на тимчасово окупованій території Луганської області.

Окупанти взяли село в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення.

Відомо, що в результаті заходів уже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.

Раніше повідомлялося, що у Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів.