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Окупанти заблокували село на Луганщині і вивозять «репресованих»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти заблокували село на Луганщині і вивозять «репресованих»
Окупанти проводять фільтраційні заходи на захоплених територіях
фото з відкритих джерел

Окупанти звинувачують місцеве населення у здачі їхніх позицій українським силам

Російські окупанти заблокували для фільтраційних заходів село Половинкине на тимчасово окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Окупанти взяли село в оточення й заблокували в’їзд та виїзд. Причиною стали успішні прильоти по позиціях ворога, в яких окупанти звинувачують місцеве населення.

Відомо, що в результаті заходів уже 30 мешканців села було репресовано й вивезено до Луганська.

До мешканців села застосовується «колективна відповідальність».

«При цьому ворог перебуває в пастці своїх ілюзій й не розуміє, що на ТОТ майже кожен мешканець може повідомити про їх позицію, бо вони окупанти, а не «визволителі». Відповідно такі заходи не принесуть результату», – зазначає Центр нацспротиву.

Нагадаємо, у Сватовому на окупованій Луганщині стався вибух на складі з боєкомплектами російських окупантів.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Макіївці потужна «бавовна» завітала в одне з училищ міста. Там перебували сотні окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, бідкалися, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші заявили, що звідти досі вивозили трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Також ЗСУ знищили базу «вагнерівців» на Луганщині.

Теги: Луганщина окупанти росія війна

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