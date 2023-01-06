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Гайдай – про «перемир'я»: окупанти штурмували звільнене село на Луганщині

Юрій Лящук
glavcom.ua
Гайдай – про «перемир'я»: окупанти штурмували звільнене село на Луганщині
Рашисти ведуть активні бойові дії напередодні Різдва
фото з відкритих джерел

Окупанти не дотримуються перемир'я, яке оголосив Володимир Путін

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни в перші години путінського «різдвяного перемир’я» 14 разів обстріляли Луганщину і пішли штурмом на одне зі звільнених сіл в області. Про це він написав на своїх сторінках у соцмережах в п’ятницю, 6 січня.

«З 12:00 до 15:00 рашисти 14 разів гатили з артилерії та тричі штурмували один з наших населених пунктів. Люди в деокупованих селах цілий день сидять у підвалах. Православні вбивці вітають з Різдвом», – зазначив очільник ОВА.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення. Таку вказівку військам дав міністр оборони Сергій Шойгу від імені президента Росії Володимира Путіна.

Нагадаємо, Держдеп США назвав оголошене Путіним «‎різдвяне перемир'я» цинічним. «Якби Росія дійсно серйозно ставилася до миру, до припинення цієї війни, вона вивела б свої війська із суверенної території України», - заявив речник Держдепу Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні.

Речник Генсека ООН Стефан Дюжаррік, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати заяви президента РФ Володимира Путіна щодо різдвяного припинення вогню заявив, що жодне тимчасове перемир’я «не замінить справедливого миру відповідно до Статуту ООН та міжнародного права». 

Крім того, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін оголосив про припинення вогню на Різдво, щоб відвести фокус уваги росіян від масової ліквідації окупантів у Макіївці. Також радник міністра вважає, що перемир'я Путін може використати ще й для провокацій у Києво-Печерській Лаврі.

До того ж, як поінформувало Міноборони, за час боїв періоду АТО було 11 спроб встановити більш-менш стійкий режим припинення вогню, про що сторони домовлялись у рамках Тристоронньої контактної групи, – жодне з них Росія не виконала.

У той же час міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm повідомила, що на Різдво, 6-7 січня, РФ планує влаштувати провокації та підірвати декілька православних храмів у Донецьку та в інших населених пунктів на окупованих територіях. 

Як повідомив у вечірньому зведенні 6 січня Генштаб ЗСУ, під час «перемир'я» Росія завдала ракетного удару по Україні та здійснила 12 обстрілів із РСЗО.

 

Теги: Луганщина росія Україна Сергій Гайдай війна

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