Львівщина зазнала ракетного удару із Чорного моря (відео)

Протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети, чотири, на жаль, долетіли

Унаслідок ракетного удару постраждали четверо людей

Військовий об’єкт на Яворівщині зазнав ракетного удару о четвертій годині ранку 25 червня. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

За попередньою інформацією, ПВК «Захід» вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли. Випустили їх із Чорного моря, зауважив Козицький.

Унаслідок ракетного удару постраждали четверо людей. Стан одного потерпілого – середньої важкості, трьох – легкої, їх госпіталізовано.

Нагадаємо, минулої ночі російські окупанти випустили по території України близько 40 ракет.

Як відомо, в ніч на 25 червня на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли в Київській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській областях, у Миколаєві.

Вже відомо, що були обстріляні військові об'єкти навколо Житомира. Ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.

Моніторингова група «Білоруські Гаюн» також повідомила, що нічний ракетний обстріл Київської, Чернігівської та Житомирської областей, ймовірно, вівся з літаків, що вилітали з Росії.

Нагадаємо, 28-30 червня у Мадриді відбудеться саміт НАТО. Там країни-члени Альянсу розглянуть сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації НАТО та ухвалять нову Стратегічну концепцію. Рашисти могли оскаженіти й випустити низку ракет по Україні саме з цього приводу.