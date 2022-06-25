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    Події в Україні

    Ракетна атака Житомирщини: перші подробиці

    Востаннє приліт ракети на Житомирщині було зафіксовано 9 червня - Ракетна атака Житомирщини: перші подробиці
    Востаннє приліт ракети на Житомирщині було зафіксовано 9 червня
    фото з відкритих джерел

    Вранці ворог завдав 24 ракетних ударів по околицях Житомира

    Сьогодні вночі рашисти випустили ракети по Житомирській області. Мер Житомира Сергій Сухомлин повідомив подробиці обстрілу.

    «Сьогодні зранку ми всі прокинулися від гучних вибухів. На щастя, по Житомиру нічого не прилетіло – були обстріляні військові об'єкти навколо міста», – сказав він.

    За словами Сухомлина, ракети були запущені з літаків, які зайшли з Білорусі. Сумарно було випущено 24 ракети по військових частинах і об'єктах навколо міста.

    Посадовець наголосив, що не може повідомити, де саме були прильоти та чи є постраждалі. Водночас він додав, що сьогодні вкотре Білорусь підтвердила свою участь у війні Росії в Україні.

    «Тому будуємо укріпрайони вже на кордоні з Білоруссю та навколо міста. Тримаймося», – резюмував він.

    Нагадаємо, що минула ніч по всій Україні була неспокійною. О 3:20 на всій території країни лунали сирени, була оголошена всеукраїнська повітряна тривога. Жителі багатьох регіонів чули вибухи. Було, ймовірно, збито ракету на Київщині, а також зафіксовано приліт по селищу Десна Чернігівської області.

    Відомо, що востаннє Росія атакувала Житомирську область 9 червня – тоді окупанти вдарили по Новоград-Волинському.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація Сергій Сухомлин #stoprussia
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    Ракетна атака Житомирщини: перші подробиці