На саміті НАТО Штати оголосять важливі кроки для захисту Європи

Вперше у саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону

На саміті НАТО у Мадриді буде оголошено про нові зобов'язання щодо формування сил, щоб посилити оборону і потенціал стримування блоку. Про це повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

«США оголосять про кроки щодо зміцнення європейської безпеки поряд з очікуваними великими новими контрибуціями з боку союзників», – йдеться у повідомленні Пентагону.

Кірбі зазначив, що вперше у саміті візьмуть участь лідери Індо-Тихоокеанського регіону з Австралії, Японії, Нової Зеландії та Республіки Корея.

«Це чітко дає зрозуміти, що «чи в Європі, чи в Індо-Тихоокеанському регіоні, Сполучені Штати та наші союзники та партнери захищатимуть принципи суверенітету та територіальної цілісності», – підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, саміт НАТО в Мадриді відбудеться 28-30 червня. Саміт розгляне сучасні виклики для європейської і євроатлантичної безпеки, шляхи подальшої трансформації Альянсу та ухвалить нову Стратегічну концепцію.

Відомо, що лідери країн «Великої сімки» і Північноатлантичного альянсу мають намір в ході майбутніх самітів працювати над посиленням тиску на Росію через її вторгнення в Україну, підкреслюючи при цьому свою стурбованість із приводу позиції Китаю.

Очільниця Представництва НАТО в Україні Карен Мактір повідомила в інтерв'ю «Главкому», що на саміті в Мадриді лідери Альянсу схвалять нову Стратегічну концепцію НАТО.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс підготує нову оборонну модель для східного флангу НАТО, яку має бути затверджено на саміті в Мадриді.

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