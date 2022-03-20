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    Події в Україні

    Любов перемагає: у столиці побралися українські захисники (фото)

    Вічного кохання Андрію та Ірині! - Любов перемагає: у столиці побралися українські захисники (фото)

    Вічного кохання Андрію та Ірині!

    фото: ЗСУ

    В Україні триває війна з російським окупантом, але життя теж не зупиняється

    19 березня побралися двоє українських військовослужбовців. Засвідчив факт укладання шлюбу та привітав наречених Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

    Андрій – військовослужбовець, Ірина – в минулому приватна підприємиця, волонтерка, зараз боронить Київ в одному з підрозділів Територіальна оборона ЗС України.

    «У такий складний для держави час ці двоє людей, наші військовослужбовці, ухвалили надважливе рішення. Надважливе для них, для всієї держави. Любов перемагає», – зазначив, звертаючись до всіх присутніх, Головнокомандувач Збройних Сил України.

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    Вічного кохання Андрію та Ірині! фото: ЗСУ
    Вічного кохання Андрію та Ірині! фото: ЗСУ

    Він побажав молодятам довгих щасливих років подружнього життя і перемоги Україні.

    Після одруження наречені продовжують боронити Україну.

    Нагадаємо, раніше у Херсоні, оточеному російськими окупантами, одружилися медики (фото).

    Теги: росія окупанти Київ ЗСУ війна Україна окупація #stoprussia
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    Любов перемагає: у столиці побралися українські захисники (фото)