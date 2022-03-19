На Дніпропетровщині окупанти обстріляли село «Градами»

На щастя, жертв немає

Велика Кастромка зазнала руйнувань

Російські військові обстріляли з граду село Велика Кастромка. Обійшлося без жертв серед цивільних. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«О пів на дев'яту вечора вдарили орки по Великому Кастромку, це передмістя Зеленодольська. Розбили один будинок, трохи постраждала вулиця, газопровід. Але, дякувати Богу, без жертв. Відпрацювала та все загасила наша пожежна служба», – заявив Вілкул.

Село Велика Костромка розташоване в Апостолівському районі Дніпропетровської області.

Нагадаємо, раніше ППО збили дві ворожі ракети на Дніпропетровщині та безпілотник на Харківщині.

Як повідомлялося, 16 березня на Дніпропетровщині окупанти обстріляли район між Нікополем та Олексіївкою.

Також сьогодні увечері окупанти знову обстрілюють Харків (фото).

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