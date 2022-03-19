Сьогодні українські військові приземлили три російських вертольоти

Повітряні сили України збили три одиниці авіації противника

У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

«Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі. Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках. Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів», – йдеться в повідомленні.

Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи, звернулися українці до західних партнерів.

Нагадаємо, за попередню добу знищено 12 одиниць ворожої авіації.

Напередодні знищили сім літаків та вертоліт рашистів: Повітряні сили підбили підсумки доби (відео).

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