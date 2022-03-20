  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Стало відомо, коли Україна отримає від США системи ППО

    &laquo;Найближчими днями&raquo; &ndash; Данілов про доставку військової техніки - Стало відомо, коли Україна отримає від США системи ППО
    «Найближчими днями» – Данілов про доставку військової техніки
    фото: 5.ua

    РНБО чекає «дуже багато корисного для наших військових»

    Вже найближчими днями Україна отримає від США системи протиповітряної оборони та іншу військову техніку. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі телемарафону.

    «Вони (США – ред.) публічно оголосили. Це будуть і «Стінгери», і «Джавеліни», і протитанкові комплекси. Це буде дуже багато корисного для наших військових, представників сектору безпеки і оборони», – зазначив Данилов.

    Він також підкреслив, що на території України зброя буде через кілька днів.

    Нагадаємо, 16 березня президент США Джо Байден заявив, що Україна отримає нову зброю. Згодом Білий дім уточнив перелік зброї, яку США надають Україні.

    «Допомога здійснюватиметься у формі прямої передачі обладнання від Міністерства оборони українським військовим, щоб допомогти їм захистити свою країну від невиправданого вторгнення Росії», – йдеться в повідомленні.

    Загалом США надали допомогу Україні на $1 млрд.

    Як відомо, Україна отримає системи протиповітряної оборони від США і НАТО.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти США зброя РНБО війна Україна окупація Олексій Данилов #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Стало відомо, коли Україна отримає від США системи ППО