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    Події в Україні

    Мільярдні збитки на дорогах: владу рідного міста Зеленського підозрюють у розкраданні (відео)

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    Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міськради Кривого Рогу - Мільярдні збитки на дорогах: владу рідного міста Зеленського підозрюють у розкраданні (відео)
    Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міськради Кривого Рогу
    фото пресслужба ДБР

    У разі доведення вини порушникам «світить» позбавлення волі на строк до 6 років

    Працівники Державного бюро розслідувань перевіряють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті. Про це повідомила пресслужба ДБР.

    Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міськради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації.

    «Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання «закривали очі» і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області», – зазначається у повідомленні.

    У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд грн.

    Працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві. Досудове розслідування триває.

    У разі доведення вини злочинцям «світить» позбавлення волі на строк до 6 років.

    Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони України та ексочільнику одного з департаментів міністерства повідомили про підозру у завданні збитків на понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії.

    Теги: розслідування Державне бюро розслідувань
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    Мільярдні збитки на дорогах: владу рідного міста Зеленського підозрюють у розкраданні (відео)