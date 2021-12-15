Мільярдні збитки на дорогах: владу рідного міста Зеленського підозрюють у розкраданні (відео)

У разі доведення вини порушникам «світить» позбавлення волі на строк до 6 років

Працівники Державного бюро розслідувань перевіряють причетність податківців та посадовців міської ради Кривого Рогу до розкрадання мільярдів бюджетних коштів під час ремонту доріг, будівництва інфраструктурних об’єктів у місті. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Аудиторська перевірка встановила, що одне із місцевих товариств регулярно отримувало підряди міськради Кривого Рогу. Ціни за договорами були завищені у кілька разів, здебільшого роботи виконувалися лише на папері. Якщо ж проводились, то ділки використовували дешеві чи неякісні матеріали, які не відповідали заявленій документації.

«Чиновники міської ради, які були замовниками робіт, на всі проблемні питання «закривали очі» і не реагували на порушення. Також під час планових перевірок нічого не помічали і службові особи управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області», – зазначається у повідомленні.

У звіті Державної аудиторської служби України зазначено, що збитки державі від цих оборудок становить понад 27 млрд грн.

Працівники Бюро провели обшуки в Криворізькій міській раді, ГУ ДПС у Дніпропетровській області та приватному товаристві. Досудове розслідування триває.

У разі доведення вини злочинцям «світить» позбавлення волі на строк до 6 років.

Нагадаємо, колишньому заступнику міністра оборони України та ексочільнику одного з департаментів міністерства повідомили про підозру у завданні збитків на понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії.