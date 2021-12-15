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    Трамп може опинитись на лаві підсудних через ухилення від сплати податків

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    Ексочільник США був першим президентом країни, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність - Трамп може опинитись на лаві підсудних через ухилення від сплати податків
    Ексочільник США був першим президентом країни, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність
    фото з відкритих джерел

    Суд відхилив позов колишнього президента про заборону доступу до його податкової звітності

    Експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.

    Після спливання 14-денного терміну, що надається для оскарження рішення, конгресмени матимуть можливість дослідити відомості про сплату податків Дональдом Трампом та, у разі виявлення порушень, притягнути його о відповідальності.

    У ухвалі суду зазначається, що законодавчий інтерес конгресменів переважує «навіть особлива повага до колишніх президентів». Суд послався на низку прецедентів, які говорять на користь необхідності виконання вимог Конгресу США.

    Конгресмени з 2019 року вимагають розкриття даних Трампа щодо податків. Він був першим президентом США, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність. Комітет Палати представників оскаржив ці дії ще 2019 року. У 2020 році газета The New York Times писала, що Трамп протягом десяти років не сплачував податку на прибуток, використовуючи в залік збитки, отримані у 1980-90-х роках.

    Зазначимо, Трамп програв уже другу справу про спробу приховувати відомості від конгресменів. 10 листопада суд відхилив його позов про заборону розкриття архівів Білого дому в рамках розслідування спецкомітетом Палати представників штурму Капітолію 6 січня.

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    Теги: США податки Дональд Трамп розслідування
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    Трамп може опинитись на лаві підсудних через ухилення від сплати податків