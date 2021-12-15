Трамп може опинитись на лаві підсудних через ухилення від сплати податків

Ексочільник США був першим президентом країни, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність

Суд відхилив позов колишнього президента про заборону доступу до його податкової звітності

Експрезидент США Дональд Трамп може опинитися на лаві підсудних через несплату податків. Окружний суд США в окрузі Колумбія відхилив позов колишнього президента США, в якому він вимагав заборонити доступ комітету з методів та засобів Палати представників Конгресу до його податкової звітності.

Після спливання 14-денного терміну, що надається для оскарження рішення, конгресмени матимуть можливість дослідити відомості про сплату податків Дональдом Трампом та, у разі виявлення порушень, притягнути його о відповідальності.

У ухвалі суду зазначається, що законодавчий інтерес конгресменів переважує «навіть особлива повага до колишніх президентів». Суд послався на низку прецедентів, які говорять на користь необхідності виконання вимог Конгресу США.

Конгресмени з 2019 року вимагають розкриття даних Трампа щодо податків. Він був першим президентом США, хто відмовився оприлюднити свою податкову звітність. Комітет Палати представників оскаржив ці дії ще 2019 року. У 2020 році газета The New York Times писала, що Трамп протягом десяти років не сплачував податку на прибуток, використовуючи в залік збитки, отримані у 1980-90-х роках.

Зазначимо, Трамп програв уже другу справу про спробу приховувати відомості від конгресменів. 10 листопада суд відхилив його позов про заборону розкриття архівів Білого дому в рамках розслідування спецкомітетом Палати представників штурму Капітолію 6 січня.

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