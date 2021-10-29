Колишній заступник міністра оборони підозрюється у розтраті 700 млн грн

Підозру вручили слідчі ДБР у справі про харчування в армії

Колишньому заступнику міністра оборони України та ексочільнику одного з департаментів міністерства повідомили про підозру у завданні збитків на понад 700 мільйонів гривень під час закупівлі продуктів для армії. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, у грудні 2020 – січні 2021 року тодішній керівник департаменту уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на рік. Після цього заступник міністра оборони наказав йому незаконно укласти додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими привозити продукти та своєчасно поповнювати запаси ЗСУ мали самостійно, залучаючи особовий склад і техніку та витрачаючи додаткові гроші з бюджету.

«Це негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань, визначених Конституцією України, зокрема щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності», – наголосили в ДБР.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), експосадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

За даними ЗМІ, йдеться про ексзаступника міністра оборони Ігоря Халімона та Костянтина Ступака.

До слова, «Слуги» 1 листопада розглянуть кадрові зміни в уряді.

Кілька днів тому журналіст Юрій Бутусов написав, що президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони. За його словами, на місці Андрія Тарана глава держави бачить віцепрем'єр-міністра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.

Також цього тижня ЗМІ дізналися, яке міністерство може очолити «слуга» Верещук.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що президент Володимир Зеленський обрав претендента на посаду міністра оборони замість очільника відомства Андрія Тарана.

Раніше політолог назвав прізвища міністрів «на виліт»: Таран, Немчінов, Уруський та інші.

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