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    Думки вголос

    Напад на капітана поліції: ДБР досі не відкрило справу проти друга Зеленського Гогілашвілі

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

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    Понад два роки президент Зеленський зриває конкурс з вибору голови ДБР - Напад на капітана поліції: ДБР досі не відкрило справу проти друга Зеленського Гогілашвілі
    Понад два роки президент Зеленський зриває конкурс з вибору голови ДБР
    фото: babel.ua

    Зеленський зберігає в ДБР ручних керівників

    Мовою оригіналу

    8 декабря заместитель министра МВД Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, который находился при исполнении обязанностей. Это статья 345 криминального кодекса.

    Но до сих пор ДБР не открыло дело против Гогилашвили! Преступное бездействие ДБР – это результат того, что более двух лет президент Зеленский срывает конкурс на главу ДБР, и сохраняет там ручных руководителей, исполняющих обязанности, и действующий и.о. главы ДБР Алексей Сухачев – ставленник Татарова и Портнова, конечно, не собирается действовать по закону против президентского друга Гогилашвили.

    Нападение на Васенкова остается безнаказанным.

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    Джерело: блог Юрія Бутусова

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    Теги: напад Володимир Зеленський Державне бюро розслідувань Олександра Гогілашвілі
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    Напад на капітана поліції: ДБР досі не відкрило справу проти друга Зеленського Гогілашвілі