Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків

Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади

Під ударами російської збройної орди – практично усі населені пункти Донеччини вздовж лінії фронту.

Один із прикладів – Мар’їнська громада. Усі вісім років російсько-української війни вона потерпала від російських обстрілів, а від початку широкомасштабного вторгнення перебуває фактично під безперервним вогнем. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

З 24 лютого росіяни вбили у Мар’їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 (у тому числі одна дитина загинула і одна поранена).

У громаді пошкоджено:

три школи;

один дитсадок;

три адмінбудівлі;

13 багатоповерхівок;

322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);

26 підприємств.

Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади. Станом на сьогодні лише організовано вже вивезли щонайменше 350 людей з Мар’їнки, 270 з Красногорівки, 180 з Новомихайлівки.

«За нашими оцінками, у громаді зараз залишається понад 5 тисяч людей. Надзвичайно важливо для цивільних виїхати на безпечні території, поки росіяни не почали новий наступ, бо евакуюватися під авіаударами буде значно важче», − повідомив Кириленко.

Зазначимо, окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів. Такий прогноз озвучив прессекретар Французьких збройних сил полковник Паскаль Ланні.

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