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    Події в Україні

    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків

    На фотографіях &ndash; руйнування Мар&rsquo;їнської громади, завдані росіянами - Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    На фотографіях – руйнування Мар’їнської громади, завдані росіянами
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади

    Під ударами російської збройної орди – практично усі населені пункти Донеччини вздовж лінії фронту.
    Один із прикладів – Мар’їнська громада. Усі вісім років російсько-української війни вона потерпала від російських обстрілів, а від початку широкомасштабного вторгнення перебуває фактично під безперервним вогнем. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

    З 24 лютого росіяни вбили у Мар’їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 (у тому числі одна дитина загинула і одна поранена).

    У громаді пошкоджено:

    • три школи;
    • один дитсадок;
    • три адмінбудівлі;
    • 13 багатоповерхівок;
    • 322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);
    • 26 підприємств.

    Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади. Станом на сьогодні лише організовано вже вивезли щонайменше 350 людей з Мар’їнки, 270 з Красногорівки, 180 з Новомихайлівки.

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    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
    фото: Павло Кириленко/Facebook

    «За нашими оцінками, у громаді зараз залишається понад 5 тисяч людей. Надзвичайно важливо для цивільних виїхати на безпечні території, поки росіяни не почали новий наступ, бо евакуюватися під авіаударами буде значно важче», − повідомив Кириленко.

    Зазначимо, окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів. Такий прогноз озвучив прессекретар Французьких збройних сил полковник Паскаль Ланні.

    Читайте також інтерв'ю: Павло Кириленко: Росіяни знищили Маріуполь через заздрість



    Теги: росія окупанти Донбас війна Україна окупація #stoprussia
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    Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків