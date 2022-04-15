Мар'їнська міська громада 50 днів під вогнем рашистів. Фото наслідків
Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади
Під ударами російської збройної орди – практично усі населені пункти Донеччини вздовж лінії фронту.
Один із прикладів – Мар’їнська громада. Усі вісім років російсько-української війни вона потерпала від російських обстрілів, а від початку широкомасштабного вторгнення перебуває фактично під безперервним вогнем. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
З 24 лютого росіяни вбили у Мар’їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 (у тому числі одна дитина загинула і одна поранена).
У громаді пошкоджено:
- три школи;
- один дитсадок;
- три адмінбудівлі;
- 13 багатоповерхівок;
- 322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);
- 26 підприємств.
Попри постійні обстріли, щодня триває евакуація мирного населення з громади. Станом на сьогодні лише організовано вже вивезли щонайменше 350 людей з Мар’їнки, 270 з Красногорівки, 180 з Новомихайлівки.
«За нашими оцінками, у громаді зараз залишається понад 5 тисяч людей. Надзвичайно важливо для цивільних виїхати на безпечні території, поки росіяни не почали новий наступ, бо евакуюватися під авіаударами буде значно важче», − повідомив Кириленко.
Зазначимо, окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів. Такий прогноз озвучив прессекретар Французьких збройних сил полковник Паскаль Ланні.