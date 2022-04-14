Росія спробує захопити Донбас у найближчі 10 днів – міноборони Франції

Росія має намір захопити Донецьку та Луганську області або навіть просунутися до Дніпра

Російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України

Окупанти можуть спробувати захопити Донбас вже в найближчі 10 днів. Такий прогноз озвучив прессекретар Французьких збройних сил полковник Паскаль Ланні, пише CNN.

Російські війська потенційно готуються до масштабного наступу на сході України.

«Впродовж наступних кількох днів, можливо, приблизно 10 днів, Росія може відновити свої зусилля з широкомасштабного наступу на сході та півдні, щоб завоювати Донецьку та Луганську області, або навіть просунутися аж до Дніпра, якщо це дозволять її можливості», – сказав він журналістам.

Росія має намір захопити Донецьку та Луганську області або навіть просунутися до Дніпра, кажуть в оборонному відомстві Франції.

Також на його думку Паскаля Ланні, російські війська завдають авіаударів і бомбардувань по Україні не лише для того, щоб послабити злагодженість української оборонної системи, а й для порушення логістичного руху та потенціалу України, що пояснює повне знищення аеропорту Дніпра окупантами.

Нагадаємо, у НАТО вважають, що Росія однозначно відновить свій наступ в Україні, і цей другий етап буде більш широкий і кривавий.

Як повідомлялося, Росія почала передислокацію та поповнення своїх сил на тимчасово захоплених територіях України, зокрема поблизу Ізюма, перед імовірним наступом у цьому регіоні.