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    Події в Україні

    Масі Найєм розповів деталі поранення

    Масі Найєм розповів, що його мікроавтобус підірвався на кількох мінах - Масі Найєм розповів деталі поранення
    Масі Найєм розповів, що його мікроавтобус підірвався на кількох мінах
    фото: Facebook Найєма

    Мікроавтобус із українськими військовими підлетів на сім метрів

    Автомобіль, в якому перебував Масі Найєм, підірвався на кількох мінах. Про це адвокат, брат екснардепа розповів у інтерв’ю «Українській правді».

    За словами Найєма, він із побратимами перебував на завданні. Місце, куди приїхали українські військові, було перевірене – мін там не мало бути. Тим не менш, зазначає військовий, «машина підірвалася на декількох мінах».

    Єдиний військовослужбовець, який у момент вибуху не перебував у автомобілі, розповів, що транспортний засіб підкинуло на висоту близько семи метрів.

    «Така сила вибуху була, що один із наших одразу загинув, мій друг Сашка ще в комі. І лише я прийшов до тями», – пояснив Найєм.

    Адвокат, мобілізований до ЗСУ, розповів, що пам’ятає, як побратими кликали тих, хто вижив під час вибуху, як він сам намагався відкрити двері мікроавтобуса, як його поклали на заднє сидіння автомобіля евакуації. «Далі пам'ятаю тільки уривками, що мене перекладали з ліжка на ліжко», – зазначив Масі Найєм.

    Останнє, що запам’ятав Найєм у той день, це присутність поруч брата Мустафи та радниці голови Дніпропетровської облради Тетяни Губи. «Вона взяла за руку і сказала: «Я поруч, не переживай». Все. Це те, що я пам'ятаю до операції» , – пояснив військовий.

    Нагадаємо, 5 червня Масі Найєма з важким пораненням голови та ока доставили до Дніпра, до обласної лікарні ім. Мечнікова. Він перебував у комі, час від часу приходив до тями.

    Про ситуацію із пораненим військовим розповів його брат, екснардеп Мустафа Найєм.

    Учора, 19 червня, Масі Найєм опублікував у соцмережі перше фото після поранення і розповів, хто його урятував.

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    Теги: війна адвокат Україна
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    Масі Найєм розповів деталі поранення